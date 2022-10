Francesco Totti e Noemi Bocchi non si nascondono più: i due insieme allo stadio di Montecarlo

Sono la coppia del momento Francesco Totti e la sua nuova compagna Noemi Bocchi. La nuova coppia è stata immortalata alla stadio insieme ma non all'Olimpico bensì a Montecarlo.

Totti e Noemi allo stadio

Totti e Noemi erano allo stadio di Montecarlo durante la partita di Ligue 1 (la Serie A francese, ndr) Monaco-Clemont. I due ripresi dalla tv francese ormai sono pubblicamente una coppia fissa. La loro immagine ha fatto il giro del web. Periodo di svago per Totti che dopo aver festeggiato a cena in un locale (sempre accompagnato da Noemi) a suon di "Grazie Roma" ha passato il weekend a Montecarlo fra padel e calcio.

Totti vs Ilary

Venerdì 14 ottobre è andato in scena il primo round in tribunale fra Totti e Ilary (presenti in aula i loro avvocati, non loro ndr). La sfida è fra borse e rolex. Infatti l'ex letterina ha chiesto la restituzione delle borse e delle scarpe, la bandiera romanista rivuole indietro i suoi orologi. In settimana il verdetto, col giudice che dovrà decidere se aprire o meno l'istruttoria. Successivamente inizierà la vera e propria separazione fra Totti, pronto a trasferirsi a Roma Nord e la Blasi.