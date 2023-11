Totti e Spalletti prove di pace. Le parole e il possibile incontro

Francesco Totti e Luciano Spalletti tornano vicini. L’ex capitano della Roma e il suo ex allenatore infatti a distanza si sono scambiati parole d’affetto dopo un addio turbolento l’anno in cui l’ex numero 10 appese gli scarpini al chiodo.

Il rapporto

Il rapporto fra Totti e Spalletti è stato speciale sin dalla prima esperienza sulla panchina giallorossa del tecnico di Certaldo. Al suo arrivo nel 2005 Spalletti valorizzò ancora di più il capitano della Roma con cui lottò contro l’Inter per il campionato italiano e vincendo 2 Coppe Italia e 1 Supercoppa Italiana. Col ritorno sulla panchina romanista del tecnico, il 14 gennaio 2016 invece il rapporto dei due si incrinò. Totti fu miso sempre più ai margini nonostante tolse le castagne dal fuoco più volte (vedi rimonta col Torino, ndr) e la stagione terminò con l’addio al calcio giocato di Totti. In molti accusarono Spalletti di essere colui che ha messo fine alla carriera del capitano romanista.

Totti tende la mano

In una recente intervista al Corriere della Sera, Francesco Totti ha teso la mano al suo ex allenatore. “Se incontrassi Spalletti lo saluterei con affetto, mi farebbe piacere. Quello che abbiamo passato insieme è qualcosa di irripetibile. Nella fase finale il nostro rapporto è stato condizionato dall’esterno. Se tornassimo indietro non entreremmo più in conflitto” ha dichiarato l’ex 10 che scagiona Spalletti e parla di divergenze create da dirigenti e consulenti della Roma.

La proposta di Spalletti

Non è tardata ad arrivare la risposta di Spalletti. “Non sono stato capace di fargli capire che io non ho mai smesso di abbracciarlo” – ha commentato l’allenatore. L’attuale ct della Nazionale prima della prossima partita all’Olimpico andrà a far visita all’Ospedale Bambin Gesù e ha invitato Francesco Totti per mettere la parola fine una volta per tutte ai rancori passati.