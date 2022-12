Totti a due volti: dolce con Spalletti, duro con Zaniolo

Miracolo su Twitch. Francesco Totti parla, non della separazione con Ilary o della sua nuova relazione, ma sulla piattaforma streaming in collegamento con Be.pi Tv, l'ex 10 giallorosso ha teso la mano a Luciano Spalletti, indicato da molti come responsabile della fine della carriera del capitano della Roma. Parole di pace, affetto e stima da parte dell'ex dieci giallorosso verso il suo ex allenatore che non ha risparmiato un duro colpo a Zaniolo.

Totti e Spalletti amici-nemici

Il primo Luciano Spalletti fu una boccata d'ossigeno per Totti. Il tecnico di Certaldo si inventò il capitano romanista da prima punta, falso nueve che disegnava calcio e insieme hanno alzato gli ultimi trofei a Trigoria (2 Coppe Italia e 1 Supercoppa italiana), prima della Conference League di Mourinho. Erano gli anni 2005-2009. Spalletti torna sulla panchina giallorossa nel gennaio 2016 e ci resta fino a maggio 2017. In questo anno e mezzo però il rapporto con Totti è più che deteriorato. Il calcio voluto dal tecnico è diverso, e per Totti non c'è spazio. La gestione del capitano divide, e fra i due arrivano continue frecciate fra conferenze stampe non autorizzate, ingressi nei secondi finali di partite e per non farsi mancare niente pure il botta e risposta con l'ex moglie del capitano, Ilary. A completare tutto anche la serie "Speravo de morì prima" dove il personaggio di Spalletti passa per "cattivo".

Totti tende la mano a Spalletti

Nell'intervento su Twitch, Totti tende la mano a Spalletti. "Mi piacerebbe tornare a parlare con lui e so che tanto capiterà e ognuno darà la sua spiegazione e per il rapporto che abbiamo avuto mi dispiace anche di averlo interrotto così" - dice l'ex 10 della Roma - "Anche perché proprio con lui mi sono espresso al massimo in campo, mi ha cambiato ruolo, mi ha fatto fare tantissimi gol e avevamo un rapporto che andava anche oltre il calcio". Totti continia poi a spendere parole al miele per il suo ex allenatore definito come uno dei migliori allenatori in circolazione: "Il Napoli sta viaggiando a ritmi impressionanti e impensabili e Spalletti per me rimane sempre uno degli allenatori migliori in circolazione, perché come mette lui la squadra in campo, è difficile trovarne. Se la squadra lo ascolterà, potrà arrivare lontano".

La stoccata a Zaniolo

Fra una carezza a Spalletti e un commento su Cristiano Ronaldo messo di lato da molti a fine carriera ("Mi sembra di riviverla in me stesso la sua situazione") e la fedeltà giurata alla Roma nel 2004 ("sono stato vicino all'addio ma poi ho scelto di rimanere per chiudere la carriera con la maglia per la quale ho sempre tifato")Totti non manca di lanciare una stoccata a Zaniolo. Il 22 della Roma, idolo della folla, in scadenza nel 2024 e che tanto fa discutere soprattutto per i suoi comportamenti extracampo: "A Zaniolo manca la testa giusta per prendersi la Roma. Nel calcio ci sono delle categorie (Allegri docet, ndr) e se vuoi avanzare devi farlo con la testa giusta. Quando cresci fuori dal campo poi dai il massimo la domenica e giocare con uno più esperto ti aiuta dentro e fuori dal campo". Un colpo potente da parte dell'ex capitano della Roma che ridimensiona il classe '99 come trascinatore della squadra di Mou. Parole dolci per Dybala, per cui Totti fu il primo sponsor durante la trattativa per portarlo a Trigoria: "Dybala può esprimersi ad alti livelli e si è ambientato benissimo". Totti ha parlato.