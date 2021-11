Totti e De Rossi compattano la Roma: tutti con Mou Se Mourinho si stanca della Roma è la fine. Questo è il senso delle parole delle bandiere romaniste Francesco Totti e Daniele De Rossi che sono scesi in campo in difesa dello Special One, molto più rispetto a quello che fino ad oggi ha fatto la società giallorossa

Quando parlano Totti e De Rossi la Roma giallorossa ascolta in religioso silenzio, o quasi. Infatti questa volta le parole dei due che fanno quadrato intorno a Mourinho hanno alimentato ancora di più i tifosi che difendono a spada tratta il loro condottiero e sui social impazza l'hastag #iostoconmourinho. I due sono scesi in campo a difesa di Mourinho e della Roma dopo le polemiche e i primi malumori dell'ambiente romanista che ha messo in dubbio lo Special One.

L'arringa difensiva di Totti e De Rossi è stata molto più forte rispetto agli interventi della società capitolina. "Se stiamo qua a dire che Jose è il problema della Roma vuol dire che abbiamo sbagliato tutto" dice Francesco Totti. L'ex numero 10 ha elogiato il portoghese "è l'allenatore più vincente che c'è in Serie A", ma molto interessante è il passaggio in cui cita la società. "Sa come gestire il gruppo, sa quello che deve dire e quello che deve fare e punto sempre su questi tipi di personaggi (Mourinho, -ndr). La società e i tifosi devono stare vicino a lui". Probabilmente l'ex capitano vede una società distante che lascia Mourinho solo accerchiato dai nemici. E vede bene.

Andando a ritroso nelle dichiarazioni rilasciate in casa Roma, infatti nè la società e neppure il general manager Tiago Pinto si sono spesi più di tanto in difesa dello Special One. Pinto durante il prepartita di Roma-Bodo/Glimt, ha detto parlando della rosa "Abbiamo detto dal primo giorno che serve tempo, siamo tutti allineati su questo", quando Mou chiede dei rinforzi. Ma il mancato aiuto al tecnico portoghese si avverte sulle polemiche arbitrali. Quando Mourinho attacca l'arbitraggio, più o meno col freno a mano tirato per evitare la squalifica, Pinto dichiara soltanto “Voglio rinforzare quello che ha detto Mourinho" senza aggiungere altro. Su questa lunghezza d'onda pure la società che non ha avuto una presa di posizione forte, facendo notare i gravi errori arbitrali contro la Roma in questa stagione, vedi Juventus e Milan. La società non è intervenuta in maniera netta, pubblica, evidente a difendere la Roma e il tecnico dopo i torti arbitrali evidenti, che non giustificano le prestazioni deludenti della squadra ma che hanno inciso sui risultati. Questo mancato supporto, pubblico e autorevole, è mancato a Mourinho nelle ultime settimane. Il portoghese ha le spalle larghe, lotta in difesa della Roma e della squadra ma un intervento dei piani alti di certo non guastarebbe.

Mou sta cercando di compattare l'ambiente Roma ma da solo non può farlo, ha bisogno dell'aiuto di tutti. Ed ecco allora che le parole di Totti e De Rossi opionion leader per antonomasia dell'ambiente romanista, arrivano come il cacio sui maccheroni. E senza ombra di dubbio l'ex 10 e l'ex 16, farebbero tanto comodo allo Special One a Trigoria.

Aumentano adesso gli obiettivi in casa Roma: da una parte c'è la Champions League da conquistare sul campo e dall'altro quello di "non far stufare Mourinho". Parole di Daniele De Rossi.