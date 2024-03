Totti boccia Dybala. Ma i numeri smentiscono l'ex capitano

Ancora Totti e ancora Roma. La leggenda romanista a distanza di poche ore è tornato a parlare della squadra giallorossa stavolta soffermandosi su Dybala. L’ex 10 primo sponsor dell’arrivo della Joya nella Capitale, a sorpresa però ha messo in dubbio il futuro dell’argentino. Frasi in contrasto con i numeri dell’attaccante e che hanno diviso i tifosi.

Totti boccia Dybala

“Dybala è un top ma se un giocatore ti fa 15 partite all’anno io che sono un dirigente ci penserei. Se ho un obiettivo importante da raggiungere e ho uno dei giocatori più importanti che mi gioca un terzo delle partite una riflessione la faccio”. Queste le parole di Totti in un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport su Dybala. Un fulmine a ciel sereno (serenissimo considerando i risultati di De Rossi) a Trigoria che ha spiazzato un po' tutti compreso il numero 21 giallorosso, adesso ai box proprio per un problema muscolare (non grave, ndr).

Le reazioni dei tifosi

Quando Totti parla la Roma giallorosso si scuote. Le frasi del capitano tanto amato hanno però diviso la tifoseria romanista. Fra chi “Onestamente se lo poteva risparmiare” o “Io Dybala lo voglio con la Roma a vita!” e chi invece “Totti ha detto una cagat..” e chi si schiera a sostegno del “Re di Roma”.

Se dybala gioca nella ROMA

è solo grazie alle sue condizioni fisiche,non sempre ottimali

L'anno scorso 1 part su 2

Quest anno x fortuna molto meglio

TOTTI ha detto solo la verità

Detto cio,io lo vorrei con me anche 10 partite all anno

cmq,pure ar padel ve mette le palle n bocca😘 pic.twitter.com/8Ea5rVVys7 — the fabulous detto rizzigò (@Fabius40884986) March 19, 2024

Resto dell'opinione che Totti ha detto una cazzata, anzi due (tra Dybala e la porta chiusa al suo rientro), ma ciò non toglie quello che lui è e quello che ha fatto. Anche dicendone altre mille resta comunque probabilmente l'icona più grande che abbiamo. — Noi contro tutti, come sempre. (@dynoASR) March 19, 2024

@Totti te la potevi risparmia' la dichiarazione su Dybala che gioca solo 15 partite l'anno, in questo momento dove De Rossi sta facendo risultati positivi e ricompattare in armonia tutta la squadra mi vai a dichiarare una considerazione negativa su Dybala — Orso Bruno (@BrorunoTu) March 20, 2024

I numeri di Dybala

Dybala non ha risposto a Totti e punta al rientro col Lecce nella sfida in Puglia nel post Pasqua. I numeri dell’argentino però vanno in contrasto con le parole dell’ex 10. Dybala in questa stagione ha collezionato 28 presenze mettendo a referto 14 gol (12 in Serie A, ndr). Dall’arrivo di De Rossi ha giocato 10 partite (8 gol) saltando solo Frosinone e ritorno col Brighton per turnover e Sassuolo per infortunio. Statisticamente ha giocato il 69% delle partite stagionali della Roma. Numeri alti per l’argentino che già eguagliato il suo numero di gol in campionato segnati lo scorso anno (meglio fatto solo alla Juventus nelle stagioni 2017/18, 2015/16 e al Palermo 2014/15). In quasi due anni alla Roma, Dybala ha giocato 66 partite su 96 gare giocate dai giallorossi (una saltata per squalifica). Dati che contraddicono le parole di Totti.

Il contratto di Dybala

Il contratto di Dybala scade nel 2025 e in caso di mancato rinnovo in estate potrà lasciare Trigoria davanti ad un’offerta di 13 milioni di euro per l’estero o 20 milioni di euro per l’Italia. L’argentino a Roma si trova benissimo e non vorrebbe lasciare i giallorossi dove è ritornato a brillare con De Rossi. Importante sarà questo finale di stagione per le ambizioni del giocatore e del club (ad aprile i quarti di finale di Europa League contro il Milan). Il contratto di Dybala si discuterà però soltanto quando la Roma ufficializzerà il nuovo ds dopo le dimissioni di Tiago Pinto.