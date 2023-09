Torrino, ufficiale Gscheider

Girone C

Promozione Lazio Girone C

Prossimo al debutto stagionale nel campionato di Promozione (Girone C) il Torrino ha ufficializzato un nuovo innesto. Arriva alla corte di mister Viola, Andrea Gscheider.

Gscheider è un centrocampista classe 2005 che lo scorso anno ha giocato con la maglia dell'Urbetevere. Il calciatore è già a disposizione dell'allenatore per la prima in campionato che vedrà il Torrino affrontare in casa la Spes Mundial.