Torrino-Rocca Priora RdP 0-2: super Renzi trascina i castellani alla vittoria

Il Rocca Priora RdP riprende la sua corsa e batte in trasferta per due a zero il Torrino. I castellani dopo il turno di riposo vincono grazie alla doppietta dell'ex Valmontone.

La cronaca

Il Rocca Priora RdP parte subito forte e al 9' è già in vantaggio grazie a Renzi: l'ex Valmontone riceve da Graziani e col mancino a volo dentro l'area sblocca il match. Il 10 del Rocca Priora RdP si guadagna subito dopo un calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Graziani che però colpisce la traversa. Il raddoppio è solo rimandato e arriva al 38esimo. Federici scappa sulla destra e mette in mezzo per la corrente Renzi che col piatto mancino fa due a zero. Nella ripresa il portiere del Torrino sbarra la porta agli attaccanti ospiti. La più grande occasione per i padroni di casa arriva all'82esimo con Belardelli che dalla distanza colpisce una clamorosa traversa.

La classifica

Il Rocca Priora RdP sale a quota 6 punti (due vittorie in due partite), il Torrino resta inchiodato ad un punto dopo il pareggio con la De Rossi.