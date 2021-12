Valmontone forza cinque, battuto il Torre Angela in rimonta

Squadra in casa

Squadra in casa Torre Angela

Vittoria esterna del Valmontone che in trasferta e in rimonta supera per 5 a 1 il Torre Angela.

La partita

La partita si mette inizialmente male per il Valmontone che dopo quattro minuti passa in svantaggio. Infatti, Esposito classe 2000 porta sull'1 a 0 a sorpresa i padroni di casa del Torre Angela. Il Valmontone non accusa il gol però e reagisce, trovando al 13esimo il gol del pareggio con Ciampi dopo una bella triangolazione con Barani. Il primo tempo si chiude sull'1 a 1 col Valmontone che sfiora il gol con Matozzo che su punizione colpisce la traversa. Gli ospiti però dilagano nella ripresa. Al 55esimo Ciampi raddoppio con un destro incrociato, trovando il suo quinto gol stagionale e poi al 61esimo Antonucci su sviluppi di calcio d'angolo indirizza la partita. Matozzo al 78esimo segna il poker del Valmontone, mentre il classe 2000 D'Albenzo chiude i conti sul 5 a 1 all85esimo.

La classifica

Il Valmontone vincendo e sfruttando i risultati degli altri campi sale a quota 16 punti, al quarto posto della classifica. Il Torre Angela resta all'utimo posto con zero punti.