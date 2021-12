Il Rocca Priora vince e consolida il primo posto

Squadra in casa

Squadra in casa Torre Angela

Il Rocca Priora batte per 4 a 1 in trasferta il Torre Angela.

La partita

La partita fra Torre Angela e Rocca Priora si sblocca soltanto nella ripresa. Al 48esimo infatti i castellani passano in vantaggio con Scacchetti che con un diagonale mancino batte il portiere avversario. Al 57esimo il Torre Angela trova il pareggio con Mahama. Tre minuti più tardi però il Rocca Priora torna di nuovi in vantaggio con Troisi che di sinistro batte il portiere. I castellani poi dilagano, prima Scacchetti su rigore trova la sua doppietta personale e il terzo gol della squadra e nel finale Nuzzi a tu per tu col portiere ospite segna la quarta rete dei castellani.

La classifica

Il Rocca Priora resta saldamente al primo posto in classifica con 24 punti. Il Torre Angela resta ultimo con zero punti.