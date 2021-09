Al via il I° Memorial in ricordo di Edoardo Sforna

Sabato 25 e domenica 26 settembre, si terrà il I°Memorial Edoardo Sforna, un torneo di Calcio Giovanile dedicato alla Scuola Calcio. Il torneo è stato organizzato dall’A.S.D. Rocca Priora RDP Calcio, A.S.D. Atletico Morena e A.S.D. Città di Ciampino, in collaborazione con la Famiglia Sforna e con il Patrocinio della Presidenza della Regione Lazio e dell’Assessorato allo Sport di Roma Capitale.

In memoria di Edoardo Sforna

Il torneo si svolgerà in memoria del giovanissimo Edoardo Sforna nel decennale della sua morte avvenuta nel 2011 a Morena. Il giovane fu ucciso davanti la pizzeria in cui lavorava perché, come risulterebbe dalle indagini, fu scambiato per una persona appartenente a un clan criminale.

Il torneo

Il torneo si svolgerà nei tre campi da gioco delle tre città che ospitano la manifestazione: il Centro Sportivo Montefiore Rocca Priora (RM) nel quale la Sindaca Anna Gentili darà il Calcio d’inizio nella mattina di Sabato 25 (dalle ore 09:45 alle 11:25), passando la palla poi al Centro Sportivo Fabrizi a Roma (Morena) che ospiterà le altre gare dalle 14:30 alle 17:00. Infine la manifestazione si chiuderà Domenica 26 dalle ore 09:15 alle 11:15 nel Centro Sportivo Superga a Ciampino (RM).

Il programma

Per ogni singola fase è prevista al termine delle attività, una premiazione e foto di chiusura della giornata. A dar vita alla manifestazione bambini dai 6 ai 12 Anni accompagnati dalle loro famiglie.

Come accedere

Per accedere agli spazi sarà necessario esibire il Green Pass o compilare apposita certificazione disponibile nelle segreterie dei centri che ospitano le attività.