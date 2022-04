Tornatore non basta, l'Itri passa contro il Colleferro

Sconfitta importante per il campionato del Colleferro, che cede in trasferta contro l'Itri nonostante gli sforzi di Tornatore. Decisiva per l'Itri la doppietta di Valencia, che nel secondo tempo indirizza il match portando la partita nella direzione preferita dei padroni di casa, che con questa vittoria rafforzano la loro salvezza, ora a due lunghezze di vantaggio sulla Vis Sezze in zona playout. Peggiora invece la classifica del Colleferro, ora addirittura a rischio retrocessione con solo cinque punti di vantaggio sul Pontinia.

Itri - Colleferro 3-2 (6' De Vitis (I), 12' Tornatore (C), 52' Valencia (I), 78' Valencia (I), 85' Tornatore (C)