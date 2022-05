Torino-Roma: dove vedere la partita in tv e in streaming

Venerdì 20 maggio alle ore 20:45 la Roma scenderà in trasferta sul campo del Torino per l'ultima partita del suo campionato. I giallorossi che hanno ricevuto il via libera dalla Lega per l'anticipo della sfida ai granata, si giocano ancora l'ingresso in Europa. Nonostante questo però Mou per la sfida alla formazione di Juric opterà per un mini turnover in vista delal finalissima di Conference League contro il Feyenoord.

Torino-Roma, le ultime di formazione

Mini turnover per Mourinho. Il portoghese lascerà a riposo Smalling, Karsdorp, Zaniolo e Mkhitaryan. Nonostante le parole dello Special One, tutte e quattro saranno disponibili per la finale di Tirana. A Torino però non scenderanno in campo per evitare rischi di ricadute. Ecco dunque che la difesa sarà formata da Kumbulla, Mancini al rientro dalla squalifica e Ibanez. Sulle corsie esterne ci sarà di nuovo Spinazzola stavolta però dirottato a destra mentre a sinisra agirà El Shaarawy in vantaggio su Vina. Riposo per Zalewski che sarà titolare nella finale di Conference League. In mezzo al campo certo di un posto Veretout, sarà staffetta fra Cristante e Sergio Oliveira. In attacco ballottaggio Shomurodov (in rete contro il Venezia) e Perez, mentre ci sarà un impiego part-time per Pellegrini e Abraham.

Il Torino sarà senza Singo, Vojvoda e Bremer al loro posto rspettivamente ci saranno Aina, Ansaldi e Zima. In attacco possibile ultima apparizione in maglia granata per capitan Belotti. In porta l'ex Lazio, Berisha.

Torino-Roma, le probabili formazioni

Torino (3-4-2-1): Berisha; Zima, Djidji, Rodriguez; Aina, Lukic, Ricci, Ansaldi; Praet, Brekalo; Belotti. All.: Juric.

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Spinazzola, Cristante, Veretout, El Shaarawy; Pellegrini; Abraham, Shomurodov. All.: Mourinho.

Torino-Roma, dove vederla

La partita Torino-Roma sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. La sfida sarà visibile tramite app Dazn sulle proprie smart tv oppure collegando il proprio televisore a una console di gioco come Xbox o Playstation o in alternativa un dispositivo come Amazon Fire Stick TV o Google Chromecast. Valida l'alternativa della visione su dispositivi mobili quali smartphone, tablet e pc sempre tramite app o sito Dazn.