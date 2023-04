Torino-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita

La Roma sabato 8 aprile alle ore 18:30 sfida in trasferta il Torino allo Stadio Olimpico GrandeTorino per la ventinovesima giornata di Serie A. I giallorossi, travolti dal terremoto plusvalenze per via di operazioni di mercato sospette con tanto di sequestro di documenti da parte della Guardia di Finanza, in campionato con 50 punti navigano al quarto posto appaiati all’Inter, granata invece decimi con 38 punti. La sfida di andata, ultima del 2022, terminò col risultato di uno a uno con Matic che siglò il gol del pareggio allo scadere.

Torino-Roma, le ultime di formazione

Mourinho recupera diversi elementi dopo le squalifiche. La Roma tornerà alla difesa a tre con Mancini e Ibanez ai fianchi di Smalling davanti a Rui Patricio. In mediana Cristante e Matic con Spinazzola e Zalewski sulle corsie esterne. Tanti dubbi in avanti in cui le uniche certezze sono il posto da titolare di Paulo Dybala e la panchina di Abraham. Belotti, Wijnaldum, Pellegrini ed El Shaarawy si giocano le ultime due maglie col Gallo e il capitano leggermente favoriti anche se Mou sta ragionando sulla Joya punta e con l’inserimento di Wijnaldum sulla trequarti.

Nel Torino in attacco spazio all’ex dell’incontro Tony Sanabria, sugli esterni Lazaro tallona Singo per una maglia da titolare. In difesa spazio ancora a Gravillon.

Torino-Roma, le probabili formazioni

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Gravillon, Schuurs, Buongiorno; Lazaro, Linetty, Ricci, Rodriguez; Radonjc, Vlasic; Sanabria. All.: Juric

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Belotti. All.: Mourinho

Torino-Roma, dove vederla

La partita fra Torino e Roma sarà visibile esclusivamente su Dazn. Gli abbonati potranno vedere la sfida dell’Olimpico Grande Torino scaricando l’app Dazn sulla propria smart tv oppure collegando il proprio televisore a console Playstation o Xbox al Timvision Box ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Il match fra granata e giallorossi sarà visibile anche in streaming su pc, smartphone e tablet attraverso il sito Dazn o app.