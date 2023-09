Torino-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e in diretta streaming

Domenica 24 settembre alle ore 20:45 per la quinta giornata di Serie A la Roma giocherà in trasferta contro il Torino. I giallorossi sono reduci dalle due vittorie contro Empoli (unica vittoria in campionato) e contro lo Sheriff in Europa League e cercano continuità, granata a +3 in classifica rispetto ai giallorossi.

Torino-Roma, le ultime di formazione

Mourinho torna in panchina dopo aver scontato la prima giornata di squalifica in coppa e studia cambi di formazione. In attacco non si rinuncia a Lukaku (2 gol in 3 partite) e con lui pronto Dybala, torna in panchina El Shaarawy con Belotti. A centrocampo si è nuovamente fermato per infortunio Renato Sanches (secondo stop per il portoghese da inizio stagione). Pronto Bove con Cristante e Paredes. Verso la panchina Aouar non al meglio. Pellegrini non recuperato punta almeno alla panchina. Cambiano gli esterni con Spinazzola e Kristensen che rilevano Karsdorp e Zalewski. In difesa nessun rischio con Smalling, si va verso la conferma per la terza partita di fila del terzetto Mancini, Llorente, N’Dicka. In porta torna Rui Patricio al posto di Svilar.

Juric recupera Ilic e Vlasic entrambi in campo dal 1’. In attacco ci sarà Zapata vicinissimo in estate a vestire giallorosso, panchina per l'ex Sanabria. Guida la difesa Schuurs.

Torino-Roma, le probabili formazioni

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Buongiorno, Schuurs, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Lazaro; Vlasic, Radonijc; Zapata. All.: Juric

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, N’Dicka; Kristensen, Bove, Paredes, Cristante, Spinazzola; Dybala, Lukaku. All.: Mourinho

Torino-Roma, dove vedere la partita

La partita fra il Torino e la Roma sarà visibile esclusivamente su Dazn. Gli abbonati dovranno collegarsi tramite app su smart tv oppure collegare al televisore una console PlayStation 4/5 o Xbox, TIMVISION BOX o dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Valida la visione tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone