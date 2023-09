Lukaku spaventoso, Mou in discussione: Torino-Roma vista sui social

La Roma frena a Torino senza dare seguito alle due vittorie consecutive racimolate fra campionato (Empoli) ed Europa League (Sheriff). Tanta amarezza nell’ambiente giallorosso, “due punti persi” dichiara Mourinho, con Lukaku uno dei pochi a salvarsi a detta dei tifosi.

Lukaku il gigante

La Roma non trova la vittoria ma ha la conferma di aver trovato finalmente un bomber. Lukaku ha segnato il suo terzo gol in tre partite da titolare (quattro considerando l’esordio contro il Milan). “Spaventoso”, “Lukaku > Lautaro” sono alcuni dei messaggi sui social. Un altro scrive: “C’è poco da fare se sta bene Lukaku in Serie A fa quello che vuole”. Big Roma è stato protagonista di una grande partita nella partita contro Buongiorno che lo ha marcato a uomo per tutto il match perdendo però il duello in occasione della rete del romanista e Piero commenta: “C’avete rotto per 68 minuti sulla grande prestazione di Buongiorno. E poi…”

Il rammarico

Delusione, amarezza, rammarico per la mancata vittoria. Questi gli aggettivi che esprimono al meglio lo stato dei tifosi giallorossi raggiunti nel finale dal gol di Zapata su punizione di Ilic: “Disattenzione letale e tre punti buttati. Un peccato vero. Dare tutti di più soprattutto gli esterni”. Il gol preso su piazzato non è andato giù a molti, fra questi a Fabrizio: “A me fa sempre terribilmente ridere prendere un gol da palla ferma. Soprattutto con un cross dalla trequarti. Occasione persa sembra che qualcosa per aumentare il passo”.

I colpevoli

Per la mancata vittoria dito puntato su Zalewski entrato male nel match: “L’atteggiamento di Zalewski dal suo ingresso in campo è la sintesi del pressappochismo della Roma in questo inizio di stagione. Una squadra senza ambizione che si crogiola nella sua imbarazzante mediocrità”, "Meglio darlo in prestito".. Non escluso dalle critiche Mourinho: “Tiago Pinto e Mourinho vanno cacciati da Trigoria a giugno 2024” e “Quando Mourinho se ne andrà me ubriaco”. “Siamo quadrati ma pallosi. Ci manca un centrocampista che faccia le due fasi. Per il resto palla lunga a Lukaku, cross dal fondo due. Mi pare poco” e ancora "Non si puó prendere un gol del genere. Nelle scelte in campo e soprattutto in panchina continuiamo ad essere lenti. Mourinho ad oggi mi sembra più un limite che un valore aggiunto per la squadra". Michele scrive: “Infortuni, trasferte e campo. Tutto giusto ma 5 punti in 5 partite (con questo calendario) sono una miseria. Bisogna essere onesti: se ci fosse stato un altro tecnico sulla panchina della Roma l’avremmo impiccato. Mourinho resta Mou, non si tocca ma si discute”.

