Torino-Roma 0-1: Dybala su rigore lancia Mou al terzo posto della classifica. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Roma batte per uno a zero il Torino nella 29esima giornata di Serie A. A Torino decide l'incontro un calcio di rigore realizzato da Paulo Dybala scelto da Mourinho come unica punta in tutta la partita. Lo Special One infatti scende in campo senza attaccante relegando in panchina Abraham e Belotti (nemmeno subentrato) infoltendo il centrocampo e intasando le operazioni della squadra di Juric. La partita non brilla per bellezza, è sporca e difficile ma la Roma la porta a casa grazie all'unico episodio di tutta la gara e senza condere nulla ai granata. Con questo successo la Roma scavalca le milanesi e vola al terzo posto in classifica.

Torino-Roma, la cronaca

Pronti via calcio di rigore per la Roma che Dybala realizza. Al 23esimo Wijnaldum prova con un pallonetto dalla distanza a sorprendere Milinkovic-Savic, ma il pallone termina alto. Ad inizio ripresa è super Rui Patricio su un colpo di testa di Miranchuk. All'89esimo bella girata di Pellegri che smorzata da Smalling esce di poco larga. Al 92esimo Abraham si crea una bell'occasione ma da buona posizione spara altissimo.

Tabellino e pagelle

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6; Gravillon 5,5, Schuurs 5 (dal 62’ Djidji 6), Buongiorno 6 /dal 79' Karamoh s.v.); Singo 5,5, Ricci 6 (dal 62’ Vlasic 5,5), Gineitis 6, Rodriguez 6; Radonjc 6,5 (dal 79' Lazaro s.v.), Miranchuk 6; Sanabria 5 (dal 62’ Pellegri 6). All.: Juric 5,5

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio 6,5; Mancini 6,5, Smalling 7, Llorente 6,5; Zalewski 6, Cristante 6,5, Wijnaldum 6,5, Spinazzola 6,5; El Shaarawy 6,5 (dal 70’ Pellegrini 6,5), Solbakken 6 (dal 74' Matic 6); Dybala 7 (dall'83' Abraham 5,5). All.: Mourinho 7

Marcatori: 8’ Dybala (R)

Ammoniti: Schuurs (T), Milinkovic-Savic (T), Gineitis (T); El Shaarawy (R)

Arbitro: Colombo

I top e flop giallorossi

Dybala 7: Dove lo metti lo metti fa la differenza. Oggi gioca da attaccante totale a tutto campo ed è decisivo dal dischetto.

Smalling 7: Altra prestazione superlativa del centrale inglese. Insuperabile.

Rui Patricio 6,5: Reattivo e bravissimo nell'unica occasione del Torino.

Abraham 5,5: Non entra benssimo in partita e fallisce una ghiotta occasione che poteva valere lo zero a due.