Torino-Lazio: dove vedere la partita in tv e in streaming

Per la sfida nel turno infrasettimanale, che precede il Derby, Maurizio Sarri per la Lazio sta pensando di schierare Danilo Cataldi e Adam Marusic dal primo minuto

La Lazio affronterà in trasferta il Torino giovedì 23 settembre alle ore 18:30 nel turno infrasettimanale della 5° giornata di Serie A. Sulla panchina della Lazio mancherà ancora Maurizio Sarri, visto che la Figc ha respinto il ricordo biancoceleste sulle due giornate di squalifica inflitte al tecnico. Questo appuntamento anticipa il Derby della Capitale previsto per domenica 26 settembre.

Le ultime su Torino-Lazio

Per Maurizio Sarri ci saranno pochi cambi in vista del Torino. Il tecnico toscano sta valutando di inserire Marusic nell'undici titolare al posto di Lazzari, rientrato da poco da un infortunio e quindi con lo scopo di preservarlo in ottica Derby. Il montenegrino completerà il reparto difensivo insieme ad Acerbi, Luiz Felipe ed il fedelissimo Hysaj. A centrocampo confermati Milinkovic-Savic e Luis Alberto, la novità potrebbe essere Danilo Cataldi. Il centrocampista, autore del gol del pareggio contro il Cagliari, scalpita e può giocare al posto di Lucas Leiva apparso in affanno nelle ultime uscite. In attacco Ciro Immobile sarà sostenuto da Felipe Anderson e Pedro visto l'infortunio di Zaccagni. L'ex Verona si è fermato casua un trauma distrattivo a carico del muscolo ileo-psoas della coscia sinistra.

Juric per la sfida non avrà sicuramente Praet infortunato. Non è recuperato nemmeno Andrea Belotti, e quindi l'attacco granata sarà guidato da Sanabria col supporto di Brekalo, obiettivo di mercato della Lazio in estate. L'allenatore croato rischia di dover fare a meno anche di Pjaca vittima di un affaticamento muscolare, pronto Linetty a sostituirlo. Torna Ansaldi dal primo minuto.

Le probabili formazioni:

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Mandragora, Lukic, Ansaldi; Linetty, Brekalo; Sanabria. Allenatore: Juric.

Lazio (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Cataldi, Milinkovic-Savic, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Immobile. Allenatore: Sarri (in panchina Martusciello).

Dove vedere Torino-Lazio

La partita Torino-Lazio sarà visibile sia su Sky che su Dazn. Con la prima opzione si potrà vedere la sfida dell'Olimpico Grande Torino sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport. Per quanto riguarda Dazn, il match sarà trasmesso in streaming e fruibile su smart tv compatibili con l’app e su tutte le tv collegate ad una console Xbox o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast o in alternative su pc e dispositivi mobili.