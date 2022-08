Torino-Lazio: le probabili formazioni e dove vedere la partita

Sabato 20 agosto alle ore 18:30 la Lazio scenderà in campo in trasferta contro il Torino per la seconda giornata di Serie A. I biancocelesti ripartono dalla vittoria per due a uno contro il Bologna dell'esordio. Per la sfida ai granata Sarri recupera uomini dall'infermeria e dalle squalifiche.

Torino-Lazio, le ultime di formazione

Maurizio Sarri recupera Pedro. L'attaccante spagnolo aveva saltato il debutto all'Olimpico per un problema alla caviglia ma è pienamente recuperato per la trasferta piemontese. L'ex Roma partirà però dalla panchina, il tridente titolare sarà composto da Felipe Anderson, Zaccagni e Ciro Immobile. A centrocampo conferme in arrivo per Milinkovic-Savic e Cataldi, per l'ultimo posto è ballottaggio fra Basic e Luis Alberto. Lo spagnolo è entrato bene contro il Bologna e sta ricucendo lo strappo col tecnico dopo le voci di mercato che lo volevano a Siviglia (Tare ha annunciato la sua permanenza) ma il tecnico potrebbe ridare un'opportunità a Basic sostituito ad inizio partita contro i rossoblù per l'espulsione di Maximiano. In porta per l'appunto sarà assente il portoghese per squalifica, occasione dal primo dunque per Provedel. In difesa torna dalla squalifica Casale che si gioca il posto con Patric (favorito). La linea difensiva sarà completata da Romagnoli, Lazzari e Marusic. Non convocato Acerbi vicino all'Inter.

Juric riavrà a disposizione Lukic dopo l'ammutinamento del capitano granata per la prima contro il Monza. Sulla trequarti ci sarà il neo-acquisto Vlasic con Radonjic a sostegno di Sanabria. Fuori Miranchuk per infortunio.

Torino-Lazio, le probabili formazioni

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Lukic, Ricci, Aina; Vlasic, Radonjic; Sanabria. All.: Juric.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milikovic-Savic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

Torino-Lazio, dove vedere la partita

Torino-Lazio sarà trasmessa sia su Dazn che su Sky. Tramite app Dazn la sfida sarà visibile su smart tv oppure collegando il televisore a console PlayStation 4/5 o Xbox, al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Oppure su pc, smartphone e tablet tramite sito Dazn o app.

Il match fra granata e biancocelesti sarà visibile anche su Sky sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport. Gli abbonatri potranno potranno utilizzare anche il SkyGo, il servizio streaming di Sky oppure Now.