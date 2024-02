Torino-Lazio: le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e in streaming

Giovedì 22 febbraio alle ore 20:45 la Lazio scenderà in campo in trasferta contro il Torino per il recupero della 21esima giornata di Serie A. La partita è stata spostata visto l’impegno nella Final Four della Supercoppa Italiana della squadra di Sarri poi sconfitta dall’Inter. In classifica la Lazio precede di un solo punto i granata di Juric.

Torino-Lazio, le ultime di formazione

Molti assenti per Sarri. Il tecnico dovrà fare a meno di Patric, Rovella e Vecino per la trasferta in Piemonte. Va verso la convocazione invece Zaccagni. Il numero 20 è in ripresa ma si accomoderà in panchina. Il tridente biancoceleste sarà composto da Isaksen, Felipe Anderson e Immobile favorito su Castellanos. In mezzo al campo scelte obbligate con Cataldi regista e ai suoi fianchi Guendouzi e Luis Alberto. In difesa torna Romagnoli dopo la squalifica e si riprende il posto vicino a Gila. Marusic e Hysaj favoriti su Lazzari e Pellegrini. In porta Provedel.

Juric non avrà i titolari Buongiorno e Rodriguez in difesa, pronto Lovato. In attacco il tandem Zapata-Sanabria, in mezzo al campo Linetty insidia Ricci con l’italiano leggermente avanti nel ballottaggio.

Torino-Lazio, le probabili formazioni

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Lovato, Masina; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. All.: Juric

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Cataldi, Guendouzi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. All.: Sarri

Torino-Lazio, dove vedere la partita

La partita fra Torino e Lazio sarà trasmessa sia su Dazn che su Sky. Gli utenti Dazn potranno vedere il match collegandosi tramite app su smart tv oppure collegare al televisore una console PlayStation 4/5 o Xbox, TIMVISION BOX o dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.

Gli abbonati Sky potranno vedere la sfida dell'Olimpico Grande Torino sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport oppure in streaming su SkyGo.