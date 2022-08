Torino-Lazio 0-0: I biancocelesti non pungono, pareggio a reti bianche all'Olimpico Grande Torino

Finisce zero a zero fra Torino e Lazio. Non una bella partita dei biancocelesti che subiscono il pressing feroce dei granata specialmente nel primo tempo. Nella ripresa Sarri alza il baricentro dei suoi che vanno a pressare alto. Le uniche occasioni però se le crea dal nulla Immobile che non trova la rete per centimetri. Zero a zero che lascia l'amaro in bocca ai capitolini troppo timidi nell'approccio. Rivedibili le scelte di Sarri che tiene in panchina per più di 80 minuti Luis Alberto, preferendo giocare prima con Vecino e poi con Basic.

Torino-Lazio, la cronaca

Al 24esimo grande occasione per la Lazio. Uno-due perfetto fra Zaccagni e Marusic col terzino biancoceleste che arriva a tu per tu con Milinkovic ma si fa parare il tiro. Al 55esimo occasione pericolosa creata dalla Lazio. Break in mezzo al campo per gli uomini di Sarri con Felipe Anderson che lancia Immobile che salta Buongiorno e col mancino chiama alla parata Milinkovic. Al 59esimo il Torino calcia verso la porta Provedel, ma il tiro di Ricci è centrale e facile preda di Provedel. Al 63esimo Immobile a centimetri dal gol: il capitano laziale si costruisce da solo una palla gol ma Djidji evita il gol con una provvidenziale deviazione per i suoi. Al 92esimo Luis Alberto ci prova diretta da calcio d'angolo trovando la pronta parata di Milinkovic.

Tabellino e pagelle

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6,5; Djidji 6,5, Buongiorno 6, Rodriguez 6; Singo 5 (dal 72’ Lazaro 6), Linetty 6 (dal 72’ Lukic 6), Ricci 6,5, Aina 6; Vlasic 6, Radonjic 5,5 (dall’82’ Seck s.v.); Sanabria 5,5 (dal 72’ Pellegri 6). All.: Juric 6

Lazio (4-3-3): Provedel 6; Lazzari 6, Patric 6,5, Romagnoli 6, Marusic 6; Milinkovic-Savic 5,5 (dall’83’ Luis Alberto s.v.), Cataldi 6 (dal 62’ Marcos Antonio 5,5), Vecino 5,5 (dal 62’ Basic 5,5); Felipe Anderson 5 (dal 71’ Pedro 6), Immobile 6, Zaccagni 6 (dall’83’ Cancellieri s.v.). All.: Sarri 5,5

Ammoniti: Cataldi (L), Marcos Antonio (L), Milinkovic-Savic (L)

Arbitro: Piccinini

I top e flop biancocelesti

Patric 6,5: Il migliore dei suoi. Chiude tutti gli spazi e fa sparire dal campo Sanabria. Prova convincente.

Immobile 6: Pochissimi palloni giocabili ma nonostante questo si crea due palle-gol. Rete che non arriva per un buon intervento del portiere e per una chiusura provvidenziale di un difensore granata.

Milinkovic-Savic 5,5: Partita sottotono del serbo come quasi mai capita. Soffre il pressing granata.

Felipe Anderson 5: Passeggia in mezzo al campo, non salta mai l'uomo, nessun intervento in chiusura. Cercarsi il vero brasiliano.