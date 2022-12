Tor Sapienza - Vigor Perconti sarà gratuita per i tifosi

Novità per quanto riguarda Vigor Perconti - Tor Sapienza. La squadra romana ha infatti annunciato come, per un accordo con l'altro club romano, il match sarà gratis per tutti i tifosi. "Domenica la nostra #Eccellenza giocherà al Vigor Sporting Center contro la Polisportiva Vigor Perconti e, visto l'ottimo rapporto tra i Presidenti e le due società, la Pro Calcio Tor Sapienza comunica che l'ingresso alla gara sarà gratuito per tutti. Un ringraziamento speciale alla Vigor Perconti, ci vediamo domenica!"