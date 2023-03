Tor Sapienza, ufficiale il nuovo direttore sportivo

Novità per quanto riguarda la Pro Calcio Tor Sapienza. La squadra romana ha annunciato l'ingresso nei quadri societari di Massimo Piangerelli come direttore sportivo. L'ex direttore sportivo del settore giovanile della Cynthialbalonga passa quindi in Eccellenza ad occuparsi dell'area sportiva del Tor Sapienza, che l'ha annunciato così sulla sua pagina ufficiale. "La Pro Calcio Tor Sapienza è lieta di presentare il nuovo direttore sportivo, Massimo Piangerelli. Con questa scelta la società si prepara ad affrontare il rush finale dei campionati e inizia a gettare le basi per il futuro.".