Tor Sapienza, Marchizza sull'inizio di stagione "Lavoriamo per fare anche di più"

Con la pausa di Eccellenza è tempo di bilanci, e a stilarlo per il Tor Sapienza è il suo difensore Filippo Marchizza. "Sta andando molto bene, siamo partiti con il piede giusto e questo perché abbiamo fatto un'ottima preparazione. Abbiamo affrontate delle squadre importanti e siamo soddisfatti delle nostre prestazioni. Ora, vista la sosta, stiamo ricaricando le pile in vista della ripresa del campionato, vogliamo farci trovare pronti per continuare a fare bene. Vogliamo fare il meglio possibile, abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti e questi risultati devono darci la spinta per continuare su questa strada".