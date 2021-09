Il Tor Sapienza espugna il campo del Riano e raggiunge gli ottavi di Coppa Italia Eccellenza

Hanno tutti i motivi per essere felici i tifosi della Pro Calcio Tor Sapienza dopo la partita di secondo turno di Coppa Italia Eccellenza contro il Riano. A trionfare è stata proprio la Pro, che ha avuto la forza di reagire allo svantaggio iniziale e ha superato gli avversari del Riano. Una partita con delle indicazioni ottime anche per il campionato di Eccellenza che si appresta a partire, visto che il Riano è nello stesso girone del Tor Sapienza e alla seconda giornata in programma il 26 settembre si daranno di nuovo battaglia. L'inizio sicuramente è tutto del Riano, che pressa in maniera aggressiva il Tor Sapienza e trova il vantaggio al 20' del primo tempo con un colpo di testa di Concelli. La Pro si rimbocca le maniche e comincia ad assaltare la porta del Riano, ma senza mai trovare l'occasione giusta. Il discorso di mister Russo all'intervallo deve aver fatto presa sui giocatori del Tor Sapienza, che rientrano in campo ancora più determinati. Il pareggio arriva dopo soli quattro minuti. Al 49' arriva il gol del pareggio con una serpentina di Nardini che si libera per il tiro e insacca alla destra del portiere. Il forcing degli ospiti spaventa ancora di più il Riano, che non riesce mai a reagire e si salva addirittura in due occasioni su cui il neo entrato Torracchio e Cannizzo hanno molto da recriminare. Il gol vittoria arriva proprio da un cross di Cannizzo, che trova Montesi libero di insaccare e di far volare il Tor Sapienza agli ottavi della Coppa Italia Eccellenza Laziale.