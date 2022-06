Pro Calcio Tor Sapienza, ufficiale il rinnovo di Cannizzo

Continuano i rinnovi in casa Tor Sapienza. La società laziale, fresca di salvezza nel girone B di Eccellenza Lazio, ha annunciato sulla sua pagina la conferma di uno dei pilastri della sua rosa, Francesco Cannizzo. "La Pro Calcio Tor Sapienza continua a lavorare in vista della prossima stagione in cui mister Anselmi potrà contare nuovamente su uno dei suoi elementi cardine. Francesco Cannizzo continuerà infatti a vestire la nostra maglia a dimostrazione di come la società stia puntando sui suoi pilastri per trasmettere quel senso di appartenenza e quella passione che rappresentano la base ideale su cui costruire un gruppo capace di raggiungere quei successi sportivi a cui tutto il club punta.".