Tor Sapienza - Anagni, capitan Francesco Cannizzo suona la carica "Daremo il massimo per prenderci i playout"

Domani si chiude la regular season del campionato di Eccellenza e la Pro Calcio Tor Sapienza contro il Città di Anagni si gioca una buona fetta della stagione. I gialloverdi per centrare il play out dovranno fare punti e sperare che l'Atletico Pontinia non vinca contro il Terracina. Al Giorgio Castelli i ragazzi di mister Anselmi sono quindi chiamati a fare una grande prestazione e alla vigilia della sfida a prendere la parola è il capitano Francesco Cannizzo. "È stata una settimana in cui, come sempre, abbiamo lavorato tanto ma non è stata molto differente dalle altre. Quello che sarà differente è la sfida di domani, una partita che vale una stagione. Sappiamo che per centrare il play out dovremo fare punti e guardare anche al risultato dell'Atletico Pontinia, ma noi siamo pronti e domani scenderemo in campo e daremo il massimo. Sarà una partita in cui dovremo far valere le nostre motivazioni rispetto all'avversario che verrà al Castelli senza particolari obiettivi di classifica. Noi siamo consapevoli di giocarci tanto e dovremo essere bravi ad interpretare la gara leggendo i vari momenti. Dobbiamo scendere in campo e fare una partita seria, con un atteggiamento propositivo e soprattutto dobbiamo lottare con tutte le nostre forze per centrare almeno il primo obiettivo stagionale. Sarà una partita che si giocherà sulle motivazioni, noi ne abbiamo tante e domani daremo tutto per ottenere quello che vogliamo".

[ufficio stampa Tor Sapienza]