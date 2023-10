Tor Lupara-Setteville Case Rosse 1-0: Nastasi decisivo al Mammoliti

Squadra in casa

Squadra in casa Tor Lupara

Il Tor Lupara trova la vittoria, la prima nel suo campionato, contro il Setteville Case Rosse nella quarta giornata del Girone B del campionato Promozione.

La cronaca

Al Mammoliti la partita si sblocca nel finale di primo tempo. Il Setteville spinge ma in contropiede i padroni di casa colpiscono con Nastasi che scappa sulla destra e fulmina il portiere. Nella ripresanon mancano le occasioni, da ambo i lati. Il primo tentativo è del Tor Lupara con un destro di De Paola sventato da Antonini. Sull'altro fronte è Petitta a chiamare in causa Patano che risponde presente. L'estremo difensore el Tor Lupara è poi provvidenziale nel finale in uscita a evitare il pari del Setteville.

La classifica

Con questo successo il Tor Lupara trova non solo la prima vittoria ma anche i suoi primi punti in classifica (3). Setteville che resta inchiodato a zero punti.