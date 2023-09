Tor Lupara, la presentazione per la stagione 2023/2024

Sabato 16 settembre alle 18:30 presso il presso Il Buon Caffè sito in via Giuseppe Parini 28 a Fonte Nuova si terrà la presentazione ufficiale del Tor Lupara, squadra e staff tecnico.

La formazione del patron Olivieri dopo la salvezza raggiunta ai play out si appresta ad una nuova stagione nel campionato di Promozione, Girone B. A guidare la squadra il nuovo allenatore Pierpaolo Lauretti che sarà in panchina al debutto in campionato, domenica 17 settembre, nella trasferta sul campo della Vivace Grottaferrata.