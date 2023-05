Tor Lupara, presentata la nuova maglia per la stagione 2023/2024

Dopo la conqusta della storica salvezza nel campionato Promozione con la vittoria nel play out del Girone B contro il Grifone Gialloverde, due a zero con doppietta di Filippo Cirillo, il Tor Lupara ha presentato la nuova maglia per la stagione 2023/2024.

La nuova divisa

La prima maglia di colore rossoblù avrà una trama interna che disegna dei mattoncini simbolo della torre. Nelle schiena sopra il numero di maglia ci sarà la scritta Tor Lupara e ancora più in alto, in piccolo, il nome del calciatore. Stesso motivo per la maglia di trasferta di colore bianco e con la firma dell'autore del disegno che domina la divisa 2023/2024 della squadra. In entrambi i casi i calzoncini sono blu. Per il portiere due divise una granata e una sul verde.

"Con questa maglia siamo tornai alle origini della società dichiara il presidente del club" Donato Olivieri. La maglia è stata disegnata da un ragazzo del territorio, Evangelista.