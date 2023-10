Tor Lupara, Nastasi: "Abbiamo vinto una partita delicata. L'obiettivo è la salvezza"

Il Tor Lupara ha centrato la sua prima vittoria stagionale in campionato battendo in casa per 1-0 il Setteville Case Rosse. A decidere il derby tiburtino al Mammoliti è stato Gabriel Nastasi centrocampista classe 2001 scelto da RomaToday come miglior giocatore della quarta giornata del girone B. Ecco le sue parole in esclusiva.

“È stata una partita difficile, combattuta e abbastanza equilibrata” – dice Nastasi commentando la partita molto delicata – “C'era tensione perché sia noi che loro abbiamo bisogno di punti e infatti nel secondo tempo abbiamo sofferto ma abbiamo fatto tutti un'ottima partita soprattutto sotto il punto di vista difensivo e alla fine siamo riusciti a vincere”. Nella ripresa ottima difesa del Tor Lupara ma il gol della vittoria è arrivato nel primo tempo: “Devo ringraziare il mio compagno Andrea Cirilli che è riuscito a gestire una palla difficile e mi ha mandato in profondità, poi grazie alla velocità, all'istinto e ad un po' di fortuna sono riuscito a segnare. Dedico il gol a chi mi è stato vicino nei momenti più difficili, la famiglia, gli amici e la mia ragazza”.

Il Tor Lupara nella scorsa stagione ha conquistato la salvezza ai play out. Questo come ci conferma Nastasi resta l’obiettivo della squadra anche in questa stagione: “L’obiettivo è la salvezza diretta o attraverso i play out. Se lavoriamo bene e cresciamo come gruppo possiamo farcela”. Salvezza che la squadra di Fonte Nuova dovrà conquistarsi su ogni campo a partire dalla trasferta contro l’Atletico Lodigiani della prossima settimana: “Sarà sicuramente una partita complicata anche perché giochiamo fuori casa. Puntiamo dare continuità alla vittoria di domenica”.

A livello personale il centrocampista ci confida di non avere obiettivi specifici ma: “Voglio giocare il più possibile e divertirmi, poi le soddisfazioni arriveranno”. In chiusura Nastasi ci svela la sua fede calcistica e il suo idolo: “Da tifoso della Roma il mio idolo è Daniele De Rossi”.