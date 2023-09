Tor Lupara-Fiano Romano 0-3, Lauretti: "C'è tanto da lavorare"

Squadra in casa

Squadra in casa Tor Lupara

Il Tor Lupara perde ancora. La formazione di mister Lauretti cade nella seconda giornata del campionato Promozione Girone B per tre a zero in casa contro il Fiano Romano.

La partita

Il Tor Lupara dura un tempo andando all'intervallo sul risultato di zero a zero. Nella ripresa il Fiano Romano però dilaga. Prima apre le marcature Colapietro ricevendo dentro l'area di rigore. Il due a zero porta lo firma di Anastasio su calcio di rigore e la chiude con Loreti nel finale.

Le parole di mister Lauretti

Mister Lauretti commenta così la sconfitta: "Nel Primo tempo abbiamo giocato da squadra ma abbiamo fatto troppi errori in fase di impostazione. Nella ripresa abbiamo preso gol dopo un nostro errore, questa è stata la chiave della partita. C'è da lavorare tantissimo e intervenire su qualche giocatore più tecnico".

Per il Tor Lupara il prossimo appuntamento è la sfida in trasferta contro il Monterotondo, primo in classifica con sei punti.