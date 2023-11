Tor Lupara, Lauretti esonerato

La vittoria contro il Real San Basilio non è bastata a mister Pierpaolo Lauretti per confermare la sua panchina. Dopo le prime avvisaglie di un malumore della dirigenza, il presidente Olivieri ha detto basta e sollevato il tecnico arrivato in estate.

Lauretti era arrivato al Tor Lupara in estate ma l'esonero è arrivato in nove giornate. Dopo la sconfitta contro la Viterbese, il presidente Olivieri aveva dichiarato: "C'è poca conoscenza dei giocatori, sono motlo deluso e sto riflettendo su alcune situazioni. I risultati negativi sono specchio degli allenamenti".

La decisione è arrivata con l'esonero dell'allenatore. Questo il comunicato del club: "La società ASD Tor Lupara comunica di aver deciso di interrompere il rapporto di collaborazione con l'allenatore della prima squadra Mister Pierpaolo Lauretti. A lui vanno i nostri ringraziamenti per il lavoro svolto con serietà e professionalità, gli auguriamo le migliori fortune".