Tor Lupara, Cirillo: "Qui ho trovato una famiglia. Vi svelo la storia della 19"

Il Tor Lupara ha conquistato la salvezza nel Girone B del campionato Promozione vincendo il play out per due a zero contro il Grifone Gialloverde. Lo spareggio per la salvezza è stato deciso da Filippo Cirillo, attaccante del Tor Lupara, autore di una doppietta e di 17 gol in campionato. Il classe 2001 ha parlato in esclusiva a RomaToday.

Cirillo ci parla così della domenica del Mammoliti “È stata una partita che ci ha regalato tantissime emozioni. Giocando in casa poi con tanto pubblico non abbiamo mai pensato al pareggio (la squadra aveva due risultati utili per salvarsi, ndr) e al prolungare la partita ai supplementari, siamo scesi in campo per vincere con una voglia fuori dal comune, abbiamo giocato una partita importante e ottenuto la salvezza”. Proprio il fattore casalingo è stato importante per tutta la stagione secondo il bomber del Tor Lupara: “In trasferta abbiamo faticato ma in casa è sempre stata un’altra storia. Il sostegno del pubblico, della gente del posto è stato importante”. Questa la sua dedica per la salvezza ottenuta: “Dedico questo risultato alla mia famiglia che mi sostiene sempre e alla squadra. Dai miei compagni, ai dirigenti allo staff. Qui ho trovato una famiglia”.

Cirillo ha deciso il play out con una doppietta (due colpi di testa, ndr) col bottino di marcature che recita 17 gol al primo anno in Promozione: “Volevo dar seguito allo score della stagione scorsa in Prima Categoria, ed è gratificante aver segnato tutti questi gol, fra cui alcuni importanti come quelli di domenica, o nelle sfide contro l’Amatrice e il Poggio Mirteto. A maggior ragione visto che fra infortuni e vicende extracalcistiche ho giocato poco più di 15 partite”. Numeri importanti per il bomber del Tor Lupara che hanno attirato l’attenzione di diverse società: “Dopo il play out ho ricevuto qualche offerta ma ora voglio solo godermi il momento con i miei compagni. Ci sarà tempo per pensare al futuro”.

Fra i numeri importanti di Cirillo c’è anche il diciannove il numero di maglia dell’attaccante che ci svela l’aneddoto su questo numero non consueto per un centravanti: “La storia attorno al numero 19 risale alla scorsa stagione. Alla prima partita gioco col nove ma non segno e nella seconda partita il mister mi manda in panchina con la 19. Entro e faccio tripletta. Il mister è superstizioso e allora alla giornata successiva mi da di nuovo la 19 e faccio quattro gol. A quella dopo un’altra doppietta. E da allora quel numero mi ha accompagnato fino ad oggi”.

Infine Cirillo ci parla del suo idolo: “Sembrerà scontato ma il mio idolo è Cristiano Ronaldo. Non solo per le sue doti calcistiche ma per quello che ha dato a questo sport a livello di dedizione, passione e lavoro”.