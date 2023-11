Vincere Sanremo o lo scudetto della Lazio? Ecco la risposta di Tommaso Paradiso

Una dichiarazione d'amore verso la Lazio. Questo è stato il messaggio lanciato da Tommaso Paradiso noto cantante romano, ex frontman dei TheGiornalisti, nel post esibizione all’RDS Showcase.

Incalzato dalla conduttrice che gli chiede se preferirebbe vincere il Festival di Sanremo o una la vittoria dello scudetto della squadra biancoceleste, il cantante risponde senza dubbi il tricolore.

Un batti e ribatti che continua ancora con Tommaso Paradiso che dichiara di preferire lo scudetto sul petto della squadra capitolinai alla vittoria di due Grammy e non solo. “Dei premi non me ne frega niente. Preferisco lo Scudetto della Lazio te lo giuro”. Così il cantante ha chiuso il discorso, con una dichiarazione di amore verso i colori biancocelesti.