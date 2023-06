Tolfa e Marconi si separano: ecco perché

Dopo quasi dodici anni le strade del Tolfa Calcio e di Fabio Marconi si separano. L'addio ha destato clamore ma il club ha precisato i motivi della separazione con uno dei suoi giocatori simbolo.

Marconi, centrocampista classe 1992, ha iniziato la sua avventura al Tolfa nel 2012 e ha scritto pagine importanti e indelebili della storia del club come la vittoria del campionato Promozione e le stagioni in Eccellenza. Un rapporto importante fra giocatore e società che però nell'ultimo anno è stato condizionato da un lungo infortunio e delle scelte tecniche e società che mirano ad un ringiovanimento della rosa a cui si aggiungono anche le posizoni degli under. Proprio qui si va a leggere l'addio a Marconi come spiega il Tolfa: "Con il trascorrere del tempo, causa anche l’infortunio dello scorso anno, si sono susseguite scelte tecniche, nonché societarie, che mirano verso un ringiovanimento e rinnovamento, e che purtroppo tendono ad incidere essenzialmente su alcuni ruoli in campo da sempre “riservati” ai giovani “under” che nella stagione a venire dovranno essere riservati ai nati dopo il 01.01.2003. Essendo un uomo di calcio, Fabio può comprendere come certe decisioni ci siano sempre state in tutte le società che militano in queste categorie, e ahimè, sempre ci saranno. Le strade a volte possono dividersi per poi unirsi di nuovo in seguito… salutiamo Fabio con la solita stima ed affetto”.

La società pur di non separarsi dal calciatore aveva proposto a Marconi il ruolo di guida tecnica della juniores regionale. Il giocatore ha però rifiutato l'offerta.