Tivoli, ufficiale un nuovo attaccante

La TIVOLI Calcio e' fiera ed orgogliosa di poter arricchire il proprio reparto offensivo mettendo a disposizione di Mister Colantoni un calciatore di provata esperienza in questa categoria vedi (Messina/ Brindisi/ Gravina/ Nardò / Molfetta/ Mezzolara). Una trattativa che si prolunga da tempo, ma alla fine con il soddisfacente risultato che, Leonardo Semiao Granado, vestirà gli storici colori amarantoblu. Una scelta fortemente voluta dalla società così come da Leonardo che ringraziamo fortemente per aver, fino all'ultimo, rifiutato diverse richieste per condividere con noi un'esperienza che fonda su determinati presupposti.

[comunicato stampa Tivoli]