Tivoli, ufficiale il ritorno di mister Colantoni

Cambia guida tecnica la Tivoli, che sulla sua pagina ufficiale rende nota la separazione da mister Rondine il ritorno di mister Colantoni. "Seppur all'interno di un breve periodo, supportato comunque da risultati tutto sommato soddisfacenti, abbinati all'alta professionalità posta in essere, non si e' purtroppo riusciti con Mr. Romondini, che tuttavia ringraziamo per il grande lavoro svolto, a realizzare tutto quanto faceva parte di una più ampia progettualità. In ragione di ciò e mossi, per di più, da una convinzione generale e apprezzamento diffuso, mai dissipati, abbiamo deciso di riaffidare la guida tecnica a colui che ne e' stato, fin dal principio, tra i principali fautori. Torniamo quindi alle origini fiduciosi che ognuno possa ritrovare la propria soddisfazione. Il tutto confortato, tra l'altro, da una condizione personale migliorata, di cui siamo particolarmente contenti tanto da farci dire, con tutto il CUORE…..BENTORNATO MR. FRANCESCO COLANTONI"

[Ufficio stampa Tivoli]