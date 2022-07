Il mercato in entrata della Tivoli si scuote con un botto. E' ufficiale infatti il colpo in attacco dal nome di Alan Mastropietro, ex Ostiamare e nella passata stagione anche alla Vis Artena. Il giocatore si unirà sin da subito alla squadra del Tivoli, portando in dote le sue 100 presenze tra i professionisti e rappresentando un innesto di sicura esperienza per il club laziale.