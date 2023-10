Tivoli, si separano le strade con mister Galluzzo e il DS Pagliaroli

Caos in casa Tivoli, con le dimissioni del DS Pagliaroli conseguenti all'esonero, deciso dalla proprietà, dell'allenatore Galluzzo. Proprio Pagliaroli aveva affidato a Facebook le sue dimissioni.

Pur volendo essere criticati, piuttosto che esprimere delle perplessità, solo dopo 5 giornate, il calcio vive purtroppo di risultati, prestazioni e non ultimo anche di sensazioni. Tutto questo deve andare nella direzione e rispetto degli investimenti di ordine materiale e programmatico che nessuno, riteniamo, possa o debba quantificarne o criticare il peso e valore. Avendo, seppur in questo breve periodo, riscontrato la carenza di alcuni presupposti sopracitati, ci vediamo costretti, veramente nostro malgrado, a dover interrompere il rapporto di collaborazione con l'area tecnica della Prima squadra, nelle figure di Mister Galluzzo, del Preparatore atletico Andrea Maceroni e a malincuore, attraverso le dimissioni, con il DS Enrico Pagliaroli. Ringraziandoli comunque per il lavoro fin qui svolto, a breve comunicheremo le nuove scelte societarie.

[comunicato ufficiale Tivoli]