Tivoli, nuovo arrivo nella dirigenza

Cambia la dirigenza del Tivoli, impegnato nel girone G di Serie D, che annuncia su Facebook l'ingresso nei quadri societari di Clemente Longo. "Per essere stato ed aver a suo tempo partecipato, con IMPEGNO e SACRIFICIO, alle nuove esperienze che la TIVOLI CALCIO si apprestava ad affrontare, possiamo con profonda sincerità ed affetto, parlare di un ritorno particolarmente gradito. Il Prof. Clemente Longo, dopo una breve pausa calcistica maturata altrove, sceglie di riabbracciare questi colori per esserne stato, nei primi passi che la Società muoveva, un elemento importante. Clemente Longo, farà parte dell'area tecnica dirigenziale a supporto e collaborazione dell'attuale assetto. Bentornato Prof. e GRAZIE per non aver resistito al richiamo del cuore.".