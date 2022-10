Tivoli, nasce la squadra femminile

Novità nel mondo Tivoli, con la squadra laziale che ha annunciato la creazione di una sezione femminile con un comunicato sulla sua pagina ufficiale. "Un completamento e coronamento sociale / societario che finalmente si realizza. Le nostre guerriere in amarantoblu…………SONO PRONTE !!! E' una prima volta e come tale, almeno per noi, provoca delle sensazioni ed emozioni che porteremo per sempre nel cuore. Da quando il nuovo sodalizio societario della TIVOLI CALCIO, riparte dall'allora campionato in prima categoria, non avremmo MAI potuto immaginare, con nel mezzo anche due stagioni di Covid, di coronare tanti sogni approdando ad un palmares sportivo molto importante, a tratti unico. A questi risultati non può però mancare di citare l'importanza e la soddisfazione pervenutaci da tutta la cittadinanza sportiva e non solo per il continuo sostegno ed incitamento a fare sempre meglio. Una gratifica e riconoscenza che ci ha spinto ad aggiungere, nella filiera sportiva, l'anello mancante rappresentato dalle nostre DONNE in amarantoblu, nel campionato di Eccellenza femminile Laziale. Siamo ASSOLUTAMENTE grati a queste guerriere per aver creduto in questa nostra prima esperienza fondata però su un qualcosa di evidentemente diverso che le ha portate a SCEGLIERCI, GRAZIEEE!!!".