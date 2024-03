Tivoli, Mirko Granieri lascia la panchina: le motivazioni

Cambia la panchina del Tivoli, con mister Mirko Granieri che ha annunciato le sue dimissioni in seguito al pareggio subito in pieno recupero dall'Atletico Ascoli nell'ultimo turno del girone F di Serie D. La squadra laziale precisa che non ci sono dietro motivazioni sportive, ma personali.

Il comunicato della Tivoli

Per sopravvenute esigenze personali riceviamo, inaspettatamente, le dimissioni di Mister Mirko Granieri. Oltre ad essergli vicini e comprenderne la scelta, vogliamo sentitamente ringraziarlo per tutto ciò che ha fatto, soprattutto nel ridonare un sorriso a tutta la squadra. Ci lasciamo quindi con un arrivederci, per essere stato un rapporto rispettoso ed affettuoso, ben lontano invece da quanto qualcuno ha voluto riportare circa eventuali differenze di vedute. BUON TUTTO Mirko, a presto!!! Allo stesso tempo si risolve anche il rapporto con il vice Alessandro Mussoni, che altrettanto ringraziamo per tutto l'impegno profuso. A breve comunicheremo il nuovo assetto tecnico per questo finale di stagione.