Tivoli, il saluto a mister Cotroneo "Qui sarai sempre a casa"

È stato veramente un grande piacere poter riabbracciare il nostro capitano di allora, oggi Mister, che nel finale della passata stagione ha contribuito ed inciso, non poco, al raggiungimento della salvezza diretta. Essere approdati a questo obbiettivo, insieme a Mister Cotroneo, considerato da SEMPRE uno di casa, ha valorizzato ancor di più il risultato ottenuto, da non dimenticare …… come neopromossi. Nel rispetto di tutto ciò e attraverso un sentito grazie, al nostro Carlo, abbiamo però deciso di ripartire con la prossima stagione senza portarci dietro alcun collegamento con la passata che, per certo, in senso generale è stata particolarmente complicata. Ci pesa comunque tantissimo che questo breve percorso si interrompa qui, ma allo stesso tempo ne approfittiamo, in maniera particolarmente sentita, per augurare all'uomo e Mister Carlo Cotroneo i migliori successi e soddisfazioni per esserne assolutamente meritevole.

[comunicato ufficiale Tivoli]