Tivoli, il nuovo dirigente è una vecchia conoscenza

Veramente lieti di poter riabbracciare chi, insieme a noi, agli inizi ha lottato e si e' sacrificato per ripristinare una filiera calcistica di cui la TIVOLI CALCIO oggi dispone. In ragione di ciò e per averne apprezzato sia le capacità tecniche che gli aspetti etici e morali, con vero piacere diamo il bentornato a Gaetano Magro. Mister Magro farà da supporto all'attuale area tecnica, del settore giovanile agonistico, all'interno del quale siamo certi saprà apportare le sue competenze.

[ufficio stampa Tivoli]