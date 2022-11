Tivoli, il comunicato della società sulla dirigenza

Ricorre al comunicato sulla sua pagina Facebook ufficiale il Tivoli, che in seguito alle voci sulla presenza in società di Angelucci ha deciso di fare chiarezza. "Informazione e precisazione congiunta anche relativa a qualche articolo circolato sui media. A causa di sopravvenuti impegni lavorativi; il Direttore Andrea Angelucci, unitamente alla società, hanno potuto valutare che le nuove esigenze professionali extra calcistiche non permettono, in questo momento, di seguire tutta la filiera sportiva della Tivoli Calcio. Tanto che in assoluta armonia e di comune accordo si e' deciso quindi di intraprendere la strada di una collaborazione più esterna che continuerà a vederci ancora vicini.".

[comunicato ufficiale Tivoli Calcio 1919]