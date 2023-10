La Lazio mette gli occhi sul Tivoli, e in questo caso sul suo settore giovanile. E' lo stesso club tiburtino a rendere noto, con orgoglio, sulla sua pagina ufficiale il provino di Tommaso Spilla, giovane talento classe 2007. Il giocatore del Tivoli ha svolto un provino di due giorni per la società di Serie A, sicuramente un'esperienza importante per il futuro del ragazzo.