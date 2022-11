Tivoli, entra Mastromattei nella dirigenza

Un'ipotesi su cui da diverso tempo si lavorava, OGGI diventa realtà. Con tanta soddisfazione, da ambo le parti, ?????? ???????????? entra a pieno titolo nello staff dirigenziale della TIVOLI CALCIO. Un percorso, quello con Simone, iniziato da calciatore ben quattro anni fa, all'interno dei quali si e' fatto apprezzare per le doti calcistiche, che per noi non rappresentano però un valore assoluto. Il valore assoluto, per quanto ci riguarda, passa attraverso una serie di fattori che prediligiamo vengano espressi molto di più al di fuori del rettangolo verde. Nel tempo, sempre per quanto ci riguarda, abbiamo potuto testare e verificare l'essenza dell'uomo unitamente a quella del calciatore per una carriera di tutto riguardo. L'abbinamento di queste sue caratteristiche, non così comuni, ci ha indotti e convinti a puntare su Simone come valore aggiunto all'interno della Società. A tal proposito e più specificatamente ricoprirà il ruolo di gestore area tecnica e sportiva 1^ squadra. A Simone, diciamo, che in questo nuovo ruolo siamo certi non lesinera' impegno e dedizione, fin qui dimostrati sotto tanti altri aspetti. Una diversa esperienza, che ci vede ancora insieme, per continuare a vivere la lunga storia d'amore della TIVOLI CALCIO 1919.

[comunicato ufficialeTivoli]