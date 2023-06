Tivoli, è Giorgio Galluzzo il nuovo allenatore

Si chiude il posto vacante sulla panchina della Tivoli, che annuncia l'accordo con il tecnico Giorgio Galluzzo per la stagione 2023/2024. Galluzzo ha già un passato nelle fila tiburtine, con un anno da calciatore quando il Tivoli era in Serie C2 e ha conquistato la salvezza battendo il Gela nei playout. La società ha accolto così il suo nuovo tecnico: "???????? ? ??????: Le due cose legate da un unico filo conduttore che fino alla noia magari lo ripeteremo, ma per noi si chiama Famiglia. È questo un primo requisito da cui partono le nostre valutazioni per poi ovviamente aggiungerne altre di carattere tecnico/ tattico oltre alla capacità gestionale di un gruppo squadra sia in campo che nella sacralità dello spogliatoio. Un mix quindi che tiene conto di tutti questi aspetti a cui vogliamo aggiungere anche l'equilibrio comportamentale per affrontare tutte le insidie che un campionato Nazionale come la serie D può riservare. Fiduciosi di aver valutato al meglio tutti questi aspetti, abbiamo ritenuto che il profilo di Giorgio Galluzzo fosse il più corrispondente nell’ affiancarci per affrontare la nuova stagione. Riallacciandoci e prendendo spunto dalla stima e affettività di allora, ancora oggi viva e vigente, diamo quindi, con tanto entusiasmo, un calorosissimo benvenuto a Mister Giorgio Galluzzo. Certi della sua conoscenza e importanza della piazza, che coniuga storicità e passione, siamo sicuri metterà il meglio di sé stesso per allestire, insieme al DS Enrico Pagliaroli, una squadra e area tecnica che sappiano ben rappresentare questi colori e tutti i valori ad essi collegati."