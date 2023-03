Tivoli, con l'esonero di mister Colantoni cambia l'area tecnica

Non riuscendo più a trovare, con tutta l'area tecnica, punti di contatto per affrontare un finale di stagione all'insegna della più totale condivisione, ci vediamo costretti a procedere per un cambio radicale. Si interrompe quindi il rapporto di collaborazione sportiva con Mister Colantoni Francesco, Gabriele Di Fausto, Andrea Tognazzi(preparatore atletico) e il DS Simone Mastromattei. La panchina della prima squadra viene per cui affidata all'ex e MAI dimenticato capitano amarantoblu che tenendo TUTTI per mano regalo' la prima partecipazione al professionismo nel campionato di serie C. Ancora oggi per allora GRAZIE di cuore per quell'importante contributo che fece sognare un'intera città e questa storica Società. Diamo quindi il BENTORNATO e BENVENUTO a Mister Carlo Cotroneo convinti che saprà, in questo impegnativo finale di stagione, apportare tutto il suo valore aggiunto. Per la gestione della parte atletica si avvarrà della preziosa collaborazione del già nostro Prof. Clemente Longo che non smetteremo MAI di ringraziare per la disponibilità e professionalità che in ogni circostanza pone in essere nei riguardi della Società,.....GRAZIEEE. In ultimo, ma ovviamente non ultimo, desideriamo ringraziare lo storico amico Giuseppe Sabucci che fin dalla prima categoria e' stato al nostro fianco per ricostruire un faticosissimo percorso sportivo che oggi, anche attraverso il suo prezioso contributo, ci vede in serie D. L'amico Pino, per essere uno di famiglia, tornerà ad esserci vicino.

[comunicato ufficiale Tivoli]