Tivoli, Claudio Pascucci è il nuovo allenatore

Volendo potremmo o possiamo anche per questo essere criticabili ma per quanto ci riguarda appianate le divergenze createsi a suo tempo, che portarono ad un'interruzione dei rapporti arrivata sul finale di stagione, non potevamo, a cose chiarite ed animi più sereni, riconoscergli i meriti di un grande lavoro per una stagione esaltante culminata, grazie alla vittoria del girone, con il passaggio in Serie D, attraverso i play off, dopo ben oltre 15 anni.

Un campionato, quello di due anni fa, dominato anche a suon di qualche record, condotto dal Mister in maniera altamente professionale. Magari in ritardo, per i motivi di cui sopra, ma oggi per allora, vogliamo mostrargli la nostra gratitudine e riconoscenza, offrendogli la guida tecnica della nostra Prima squadra così tanto amata e che ogni domenica, attraverso i propri sostenitori, sta riscoprendo sempre di più un grande attaccamento a questi colori. Diamo quindi il ?????????? e ????????? ad una nostra bandiera di allora, oggi nelle vesti di condottiero,....mister Carlo Pascucci. Forza MISTERONE, sei tutti noi. Sappiamo anche che questi colori ti scorrono dentro tanto da augurarci che rappresenteranno un valore aggiunto.

Ultimo ma non ultimo l'area tecnica si avvarrà della collaborazione di Daniele Prosperi, da sempre vicino a questa società, avendone indossato anche i colori, e che approfittiamo di ringraziare per lo stile e attaccamento dimostrato nel tempo. Siamo veramente molto felici che si siano create le condizioni per collaborare più da vicino, GRAZIE Daniele e veramente BENVENUTO di cuore.

[comunicato ufficiale Tivoli]